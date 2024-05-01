— В настоящее время две компании занимаются дезинфекцией затронутых наводнением территорий. Наряду с жилыми домами, обеззараживание производят на социальных объектах, в общественных местах. Пострадавшие от наводнения 2920 домов полностью дезинфицировали. Уже свыше тысячи абонентов подключили к газу и источникам тока, — рассказал Жумабек Каражанов.

— От наводнения пострадало около 200 субъектов бизнеса. Недавно областное управление предпринимательства совместно с палатой предпринимателей «Атамекен» провело совещание для предпринимателей. В данном случае определили другой порядок рассмотрения вопросов, оценки и возмещения ущерба. Вопросы компенсации потерь предпринимателей рассмотрят в региональной комиссии, — отметил аким.

В оперштабе Атырауской области сообщили, что в городе Кульсары осушили 1821 дома. На эти мероприятия привлекли свыше 200 человек, 69 единиц техники. По словам акима Жылыойского района Жумабека Каражанова, работы по осушке подтопленных территорий продолжаются непрерывно.Кроме того, с 30 апреля в Жылыойском районе начался приём заявок от предпринимателей. Приём документов осуществляет комиссия, которая определяет статус собственника имущества как «пострадавшего от наводнения» и производит предварительную оценку имущественных потерь.К сведению, прием заявлений от предпринимателей осуществляется с 9:00 до 18:00 часов в здании школы №9 города Кульсары.