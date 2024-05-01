Заместитель руководителя ДГД по ЗКО Бауыржан Кайдаров во время пресс-конференции в региональной палате предпринимателей сообщил, что с 1 марта по 30 июня этого года пострадавшие от наводнений западноказахстанцы могут получить отсрочку по оплате налогов и иных бюджетных платежей. Данные предоставляют члены специальной комиссии по ликвидации последствий паводков.

– На сегодняшний день у нас есть информация о 14 представителях бизнеса, которые пострадали от паводков. Сейчас мы проверяем данные об их налоговых задолженностях. Среди них есть и крестьянские хозяйства, индивидуальные предприниматели, - отметил Бауыржан Кайдаров.

Руководитель агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Айман Айдарова говорит, что пострадавшим от паводков жителям региона предоставляется отсрочка по всем видов займов. Отсрочка предоставляется на срок три месяца. По просрочкам не будут начисляться штрафы и пени.

– Пострадавшим предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, чья хозяйственная деятельность пострадала от паводков, будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам на основе поданных заявлений. Банки и микрофинансовые организации (МФО) проведут анализ каждого случая для оценки ущерба, на основании которого будут определены дополнительные меры персональной поддержки, - отметила Айман Айдарова.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день управление предпринимательство предоставило в агентство список из 84 предприятий. Их истории были направлены в банки второго уровня, коллекторские организации и микрокредитные организации.