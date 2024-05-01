Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днём единства народа Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

— Этот праздник символизирует спокойствие и стабильность, мир и согласие в стране. Наша уникальная цивилизация сформирована благодаря гармоничному сплаву культур, религий и традиций многих этносов, которые обрели родину на казахской земле. Все граждане нашего государства – это единая нация, вовлечённая в строительство справедливого Казахстана. Именно в сплочённости заключается сила нашего народа. Поэтому мы должны прилагать все усилия для сохранения и укрепления этого достояния. Это священный долг и почётная обязанность каждого гражданина нашего государства, — сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что общенациональное единство проходит проверку на прочность в дни испытаний. В этом году мы сообща боремся с беспрецедентными паводками. Единение нации убедительно проявилось в бескорыстной взаимопомощи, искреннем сопереживании граждан друг другу.