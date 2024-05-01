700 заключённых вернутся в ЗКО после 10 мая

Ранее в связи с ухудшением паводковой ситуации караулы Нацгвардии перевезли осужденных Уральска в другие учреждения страны, сообщает Polisia.kz.

Из-за угрозы подтопления учреждения уголовно-исполнительной системы №27 железнодорожными караулами перевезли 700 заключённых. Для осуществления всех необходимых процедур понадобилось более 400 военнослужащих войск.

30 апреля на брифинге в оперативном штабе первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин сообщил, что заключённые, которых на время паводка перевезли в Актюбинскую область, вернутся после 10 мая.