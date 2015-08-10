Поэтическое дежавю провели в Уральске ко дню рождения Абая

Сегодня, 10 августа, в честь 170-летия со дня рождения великого просветителя Абая Кунанбаева возле его памятника провели поэтическое дежавю, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Организаторами мероприятия являются акимат города Уральска и городские библиотеки. По словам заместителя акима города Уральска Марса САТЫБАЛДИЕВА, это мероприятие организовано в честь юбилея великого казахского поэта и философа. На площади развернулась выставка трудов Абая Кунанбаева, а также выставка картин учеников школы имени С.Гумарова. Дети читали стихи великого поэта, а актеры даже разыграли небольшое пред