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Социум

Поэтическое дежавю провели в Уральске ко дню рождения Абая

Сегодня, 10 августа, в честь 170-летия со дня рождения великого просветителя Абая Кунанбаева возле его памятника провели поэтическое дежавю, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Организаторами мероприятия являются акимат города Уральска и городские библиотеки. По словам заместителя акима города Уральска Марса САТЫБАЛДИЕВА, это мероприятие организовано в честь юбилея великого казахского поэта и философа. На площади развернулась выставка трудов Абая Кунанбаева, а также выставка картин учеников школы имени С.Гумарова. Дети читали стихи великого поэта, а актеры даже разыграли небольшое пред
Marat
Поэтическое дежавю провели в Уральске ко дню рождения Абая
Сегодня, 10 августа, в честь 170-летия со дня рождения великого просветителя Абая Кунанбаева возле его памятника провели поэтическое дежавю, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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abai (1)
 Организаторами мероприятия являются акимат города Уральска и городские библиотеки. По словам заместителя акима города Уральска Марса САТЫБАЛДИЕВА, это мероприятие организовано в честь юбилея великого казахского поэта и философа. На площади развернулась выставка трудов Абая Кунанбаева, а также выставка картин учеников школы имени С.Гумарова. Дети читали стихи великого поэта, а актеры даже разыграли небольшое представление.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
Абай

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