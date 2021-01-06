В управлении по инспекции труда Актюбинской области рассказали о ходе расследовании по делу о гибели 4 рабочих на шахте «Весенняя Аралчинская" ТОО "Актюбинская медная компания", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Тела погибших в Актюбинской области взрывников извлекли из шахты Несчастный случай произошел 30 декабря около 19.00. Три взрывника, горный мастер и водитель спустились в шахту на глубину 1,5 км для взрывных работ, 4 из них погибли, один пострадал. - Предположительная причина гибели работников – отравление неизвестным газом. Работы на руднике сейчас приостановлены. Возбуждено дело по ст. 156. Ч. 4 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть 2-х или более лиц". На месте работает комиссия комитета минтруда соцзащиты и миграции населения. В ее состав по предложению работников включили представителя трудового коллектива, - рассказал руководитель отдела управления по инспекции труда Куаныш Камиев. На погребение каждой семье выплатили по 2 млн тенге. Кроме этого, была предложена единовременная помощь каждой семье в размере 20 млн тенге, приобретение жилья с учетом состава семьи на территории актюбинской области, сохранение заработной платы до совершеннолетия самого младшего из детей, обучение детей в вузах. Комиссия по специальному расследованию работает, на это дается 10 рабочих дней, решение комиссии огласят позже. В ближайшее время комиссия встретится с семьями пострадавших. По словам Артур Ауезова, инспектора управления по инспекции труда Актюбинской области, рассматривается вопрос о выделении выжившему взрывнику, ему 60 лет, 5 млн тенге на лечение. Общее количество работников АМК – 1513 человек. Работы остановлены только на одном руднике, остальные работают в обычном режиме. Напомним, ночью 30 декабря на шахте "Весенняя Аралчинская" произошел взрыв, в результате которого погибли 4 работника. Тела погибших извлекли 31 декабря в 5.30, после вентиляционных работ. Погибшие находились на глубине 1,5 км с горизонта +70 м. Фарида ЗАРИП  