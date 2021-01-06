Сегодня, 6 января, депутат сената парламента РК Ляззат Рысбекова ознакомилась с работой областного перинатального центра. Директор медицинского учреждения Жанна Дильманова рассказала, что основной проблемой центра является изношенность оборудования. – Основная проблема - это изношенность оборудования. Но в этом году, по-моему, министерство уже ставит вопрос по оснащению родовспомогательным оборудованием. Мы на это рассчитываем, так как в реанимации для новорожденных нужно дорогостоящее оборудование, такое как ИВЛ-аппараты, СИПАП-аппараты, кювезы, транспортные инкубаторы. Выхаживание недоношенных детей, обследование детей успешно проводится с помощью ретинальной камеры. Такое обследование у нас не проводится, мы заявку подали, - рассказала директор областного перинатального центра Жанна Дильманова. По словам и.о. руководителя управления здравоохранения Армана Калибекова, в новом оборудовании нуждается не только областной перинатальный центр, но и другие медицинские организации. – У нас возникла такая ситуация, что по сравнению с прошлым годом идет снижение выделения денег. В этом году выделили небольшую сумму. Мы бы хотели попросить вас поспособствовать в увеличении финансирования, так как мы нуждаемся не только в родовспомогательном оборудовании, у нас есть и другие учреждения, где идет износ оборудования. По заявкам, которые нам дают медицинские организации, мы стараемся охватить их всех и приобрести оборудование, - отметил Арман Калибеков.