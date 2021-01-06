Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки, 5 января, в Казахстане было зарегистрировано 742 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 40 случаев приходится на ЗКО. Стоит отметить, что всего в стране подтверждено 159 044 случая, из них в ЗКО - 9407. - На 6 января лечение от КВИ продолжают получать 22 791 человек. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находится 299 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 45 пациентов, на аппарате ИВЛ - 44 пациента, - пояснили в МВК РК. Также в межведомственной комиссии сообщили, что на 4 января было зарегистрировано 29 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 100 человек. - С 1 августа 2020 года было зарегистрировано всего 46 020 заболевших, случаев с летальным исходом - 509, всего выздоровели – 33 398 человек, - отметили в МВК РК.