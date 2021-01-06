Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, полицейские за праздничные дни в этом году доставили домой 7 подростков, пропавших без вести по разным причинам. - Например, 4 января в 00.30 10-летний подросток поссорился с мамой и вышел из дома. Сотрудники полиции нашли его в соседском доме. В этот же день в 23.00 14-летний подросток, обидевшись на мать, вышел из дома и направился к мосту. Подростка также нашли сотрудники полиции и доставили в семью. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по статье 442 КоАП РК "Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей", было выдано предупреждение, - пояснили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области отметили, что в большинстве случаев подростки уходят далеко из дома и пропадают, не зная обратную дорогу домой, некоторые уходят из дома после конфликта с родителями.