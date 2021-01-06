О работе комиссии по делам несовершеннолетних рассказали в акимате города, сообщает корреспондент портала  "Мой ГОРОД". Женщина разрешила 13-летней дочери выйти замуж в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель акима Уральска Бакытжан Нарымбетов является председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Уральска. Он отметил, что также в состав комиссии входят  представители городского маслихата, правоохранительных органов, отделов образования, культуры, занятости и социальных программ, РАГСа, физической культуры и спорта, общественных организаций, волонтеры, педагоги, медицинские работники. - В 2020 году нами организованы 29 заседаний. Мы рассматриваем ситуации, в которых необходимо оказать помощь. К примеру, был случай, когда в комиссию поступил сигнал о том, что бывшая выпускница Детского дома, мать двоих детей, оказалась в сложной жизненной ситуации. Молодая женщина проживала с детьми в квартире, предоставленной ей государством. Ей нужна была помощь в документировании, получении адресной социальной помощи, оформлении на работу, устройству ребенка в сад. Тут  были подключены государственные органы, волонтеры, общественники. В результате поддержка была оказана и маме, и детям, - отметил Бакытжан Нарымбетов. Он пояснил, что члены комиссии реагируют на каждое обращение, оказывают консультативную и практическую помощь детям и их законным представителям. Кроме того, Бакытжан Нарымбетов рассказал, что они тесно сотрудничают с областной детской деревней семейного типа. - На одном из заседаний в прошлом году было принято решение о внедрении городской программы «Наставничество», целью которой является помощь детям в профессиональном самоопределении, профилактика девиантного поведения детей, - пояснил Бакытжан Нарымбетов. Также со слов замакима Уральска, в прошлом году было выдано 49 квартир для очередников, относящихся к категории «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попечения родителей». К слову, под патронатом комиссии созданы «службы доверия» на базе городского «Центра социального развития подростков «Жас урпак»: телефон доверия – (87112) 51-13-95, и почта доверия – [email protected].