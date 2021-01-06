В редакцию "МГ" обратились работники иностранной фирмы Bonatti из Бурлинского района, которые рассказали, что вышли на забастовку с требованием повысить заработную плату на 50%. – Мы несколько раз в декабре прошлого года писали письма руководству компании и в акимат, просили повысить заработную плату. Но на наши просьбы никто никак не отреагировал. Во время пандемии нас попросили подождать, сказали, что якобы нет возможности повысить зарплату, все сидят дома. Сейчас у людей кончилось терпение, все вокруг дорожает, денег не хватает, нам нужно содержать семьи, платить кредиты. Сегодня утром мы вышли на работу, остановили производство и ждем вразумительный ответ от руководства. За 28 рабочих дней заработная плата в среднем составляет около 300 тысяч тенге, на которые мы живем два месяца, получается по 150 тысяч тенге в месяц. Этих денег не хватает, - рассказали рабочие. На письмо, написанное 30 декабря, рабочие получили ответ 4 января. Там говорилось, что руководства компании нет на рабочем месте, однако по приезду они будут разбираться. – Никаких беспорядков нет, мы просто отказались работать. Понимаем, что, может быть, руководства нет на месте. Но заменяющий человек должен быть, который сможет нас выслушать. И потом сейчас 21 век, можно в онлайн-режиме все организовать, - говорят рабочие. Для того чтобы прояснить ситуацию, на место приехал заместитель акима Бурлинского района Алпамыс Кушкенбаев. Другие подробности выясняются. up8RQoVPOuw Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.