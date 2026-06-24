От прохлады до +41°C: синоптики рассказали о погоде в ЗКО на весь июль

Количество осадков в большинстве районов области ожидается в пределах нормы, а на севере региона - выше нормы.

Начальник отдела метеопрогнозов РГП "Казгидромет" по ЗКО Динара Оспанова рассказала, какой будет погода в июле. По прогнозу синоптиков, средняя температура воздуха за месяц составит от +23,2 до +26,6 °C, что соответствует климатической норме.

В начале июля ожидается небольшое похолодание: ночью температура опустится до +7...+12 °C, днем - до +19...+24 °C. Затем воздух постепенно начнет прогреваться. К концу первой декады ночью будет +17...+22 °C, а днем температура повысится до +30...+35 °C. Ожидается шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду, кратковременные дожди и грозы.

В середине июля жара усилится. Ночью столбики термометров будут показывать +24...+29 °C, днем - до +36...+41 °C. После этого температура немного снизится: ночью - до +17...+22 °C, днем - до +29...+34 °C. Возможны пыльные бури, сильный ветер, кратковременные дожди и грозы.

К концу июля ожидается очередное понижение температуры. Ночью будет +12...+17 °C, днем +24...+29 °C. Однако ближе к концу месяца вновь станет жарче: ночью - до +18...+23 °C, днем - до +30...+35 °C. Возможен град и пыльные бури.

Количество осадков в большинстве районов области ожидается в пределах нормы, а на севере региона - выше нормы.