Погода на 1 ноября

На большей части Западного Казахстана ожидается похолодание. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем +5, ночью -5. В Атырау солнечно, днем столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла, ночью опустится до -2. В Актобе ожидается снег, днем температура воздуха опустится до -1 градуса, ночью также -1. Дождь, 10 градусов тепла днем и 5 градусов тепла ночью прогнозируют синоптики в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.