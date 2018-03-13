Погода на 14 марта

Холоднее всего синоптики прогнозируют погоду в Уральске. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 14 марта в Уральске ожидается погода без осадков -10, -12 днем, и до 26 градусов мороза ночью. Теплая погода ожидается в Актау - днем +4, +6, и -6, -8 ночью. Днем в Атырау, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит 0, -2 градуса, а ночью похолодает до -10, -12 градусов. 14 градусов мороза ожидается днем 14 марта в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до -24.