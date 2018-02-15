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Социум

Погода на 16 февраля

В Уральске синоптики прогнозируют солнечную погоду. 16 февраля в Уральске днем температура воздуха составит -8, -10, а ночью опуститься до -20-22 градуса. В Актобе днем ожидается -10-12, ночью -23-25 градусов. В Атырау днем будет -1 -3, солнечно, а ночью -12 -14 С. В Актау днем температура воздуха прогреется до +7 градусов, ночью столбик термометра опустится до -7 градусов. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Кристина Кобина
Погода на 16 февраля
В Уральске синоптики прогнозируют солнечную погоду.
16 февраля в Уральске днем температура воздуха составит -8, -10, а ночью опуститься до -20-22 градуса. В Актобе днем ожидается -10-12, ночью -23-25 градусов. В Атырау днем будет -1 -3, солнечно, а ночью -12 -14 С. В Актау днем температура воздуха прогреется до +7 градусов, ночью столбик термометра опустится до -7 градусов. Фото Медета МЕДРЕСОВА  
погода

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