Погода на 16 февраля

В Уральске синоптики прогнозируют солнечную погоду. 16 февраля в Уральске днем температура воздуха составит -8, -10, а ночью опуститься до -20-22 градуса. В Актобе днем ожидается -10-12, ночью -23-25 градусов. В Атырау днем будет -1 -3, солнечно, а ночью -12 -14 С. В Актау днем температура воздуха прогреется до +7 градусов, ночью столбик термометра опустится до -7 градусов. Фото Медета МЕДРЕСОВА