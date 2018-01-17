Синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков.
По данным РГП "Казгидромет", днем 18 января температура воздуха в Уральске составит -10 -12 градусов, ночью столбик термометра опустится до - 15-17 градусов.
Фото Медета МЕДРЕСОВА