Погода на 19 февраля

В Уральске ожидается ясная погода с небольшими осадками. Фото из архива "МГ" 19 февраля в Уральске днем температура воздуха составит -3, -5, а ночью опустится до -8, -10 градусов. В Актобе днем ожидается -8, -10, ночью -18, -20 градусов. В Атырау днем будет 0, -2, солнечно, а ночью -6, -8 градусов. В Актау днем температура воздуха прогреется до +2 градусов, ночью столбик термометра опустится до -5 градусов.