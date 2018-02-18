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Происшествия Социум

Погода на 19 февраля

В Уральске ожидается ясная погода с небольшими осадками. Фото из архива "МГ" 19 февраля в Уральске днем температура воздуха составит -3, -5, а ночью опустится до -8, -10 градусов. В Актобе днем ожидается -8, -10, ночью -18, -20 градусов. В Атырау днем будет 0, -2, солнечно, а ночью -6, -8 градусов. В Актау днем температура воздуха прогреется до +2 градусов, ночью столбик термометра опустится до -5 градусов.
Кристина Кобина
Погода на 19 февраля
В Уральске ожидается ясная погода с небольшими осадками.
Фото из архива "МГ" 19 февраля в Уральске днем температура воздуха составит -3, -5, а ночью опустится до -8, -10 градусов. В Актобе днем ожидается -8, -10, ночью -18, -20 градусов. В Атырау днем будет 0, -2, солнечно, а ночью -6, -8 градусов. В Актау днем температура воздуха прогреется до +2 градусов, ночью столбик термометра опустится до -5 градусов.
погода

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