Погода на 26 апреля

На большей части западного Казахстана ожидаются дожди. По данным РГП "Казгидромет", 25 апреля в Уральске дождь, днем +17 градусов, ночью +8. Дожди пройдут и в Атырау. Днем +22 градуса, ночью +13. В Актобе синоптики прогнозируют осадки в виде дождя. Температура воздуха днем +19 градусов, ночью +8. В Актау переменная облачность, днем до 22 градусов тепла, ночью +15. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.