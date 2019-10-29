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Социум

Погода на 30 октября

На большей части Западного Казахстана ожидаются дожди. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь, днем +12, ночью +4. В Атырау переменная облачность, днем столбик термометров поднимутся до 16 градусов тепла, ночью +7. В Актобе без осадков, днем до 15 градусов выше нуля, ночью +7. Переменная облачность, 19 градусов тепла днем и 10 градусов тепла ночью прогнозируют синоптики в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 30 октября
На большей части Западного Казахстана ожидаются дожди.
По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь, днем +12, ночью +4. В Атырау переменная облачность, днем столбик термометров поднимутся до 16 градусов тепла, ночью +7. В Актобе без осадков, днем до 15 градусов выше нуля, ночью +7. Переменная облачность, 19 градусов тепла днем и 10 градусов тепла ночью прогнозируют синоптики в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      
погода

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