Погода на 30 октября

На большей части Западного Казахстана ожидаются дожди. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь, днем +12, ночью +4. В Атырау переменная облачность, днем столбик термометров поднимутся до 16 градусов тепла, ночью +7. В Актобе без осадков, днем до 15 градусов выше нуля, ночью +7. Переменная облачность, 19 градусов тепла днем и 10 градусов тепла ночью прогнозируют синоптики в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.