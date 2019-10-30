Погода на 31 октября

На большей части Западного Казахстана ожидаются дожди. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег с дождем, днем +5, ночью также +5. В Атырау переменная облачность, днем столбик термометра поднимется до 6 градусов тепла, ночью также +6. В Актобе ожидается дождь, днем до 9 градусов выше нуля, ночью столбик термометра опустится до 0. Переменная облачность, 13 градусов тепла днем и 13 градусов тепла ночью прогнозируют синоптики в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендация