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Социум

Погода на 5 апреля

На западе Казахстана ожидается облачная погода, местами - осадки. По данным РГП Казгидромет", 5 апреля в Уральске синоптики прогнозируют дожди. Днем столбики термометров покажут 10 градусов тепла, ночью +2. В Атырау малооблачно, днем +14, ночью +6. Облачную погоду и 5 градусов тепла днем прогнозируют в Актобе, ночью 1 градус тепла. В Актау переменная облачность, днем +17, ночью +8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 5 апреля
На западе Казахстана ожидается облачная погода, местами - осадки.
Погода на 17 декабря
Погода на 17 декабря
По данным РГП Казгидромет", 5 апреля в Уральске синоптики прогнозируют дожди. Днем столбики термометров покажут 10 градусов тепла, ночью +2. В Атырау малооблачно, днем +14, ночью +6. Облачную погоду и 5 градусов тепла днем прогнозируют в Актобе, ночью 1 градус тепла. В Актау переменная облачность, днем +17, ночью +8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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