Погода на 5 апреля

На западе Казахстана ожидается облачная погода, местами - осадки. По данным РГП Казгидромет", 5 апреля в Уральске синоптики прогнозируют дожди. Днем столбики термометров покажут 10 градусов тепла, ночью +2. В Атырау малооблачно, днем +14, ночью +6. Облачную погоду и 5 градусов тепла днем прогнозируют в Актобе, ночью 1 градус тепла. В Актау переменная облачность, днем +17, ночью +8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.