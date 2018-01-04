В пятницу в Уральске ожидается солнечная погода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным сайта gismeteo.kz, днем столбик термометра опустится до -11 градусов, ночью - до -15. День будет солнечным.