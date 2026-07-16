Погода в ЗКО на 17 июля: дожди, грозы и шквалистый ветер

Завтра на западе Казахстана пройдут дожди с грозами, местами возможны град и усиление ветра до 20-23 м/с.

По данным РГП "Казгидромет", 17 июля в Западно-Казахстанской области ожидаются грозы, град и шквал. Ветер усилится до 15-20 м/с, на западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью столбики термометров покажут +15...+17 °C, днем температура составит +24...+26 °C.

В Атырауской области прогнозируются дожди, грозы и град с порывистым ветром до 20 м/с. Местами сохраняется пожарная опасность, днем воздух прогреется до сильной жары в +35 °C. В Атырау ночью ожидается +23...+25 °C, днем столбики термометров достигнут отметок +32...+34 °C.

На территории Мангистауской области местами пройдут дожди с грозами, ожидается ветер с порывами до 20 м/с и высокая пожарная опасность. В Актау ночью температура воздуха составит +23...+25 °C, днем - +29...+31 °C.

В Актюбинской области также пройдут дожди, грозы и град, ветер временами усилится до 23 м/с. Местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, на юге и востоке - сильная жара до +37 °C. В Актобе ночью будет +18...+20 °C, днем ожидается +30...+32 °C.