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Социум

Погоду без осадков прогнозируют синоптики на западе Казахстана 25 октября

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Погоду без осадков прогнозируют синоптики на западе Казахстана 25 октября
Фото "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", 25 октября в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем +16 градусов, ночью -6.

До 16 градусов тепла ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов. 

В Актюбинской области синоптики прогнозируют ветрянную погоду без осадков. Днем +15 градусов, ночью -9.

В Магыстауской области небольшой дождь, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 18 градусов, ночью похолодает до -2. 

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