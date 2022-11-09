Пойманную браконьерами стерлядь выпустили в реку Урал

Браконьерские сети обнаружили инспекторы рыбного хозяйства. В Индерском районе специалисты районной инспекции рыбного хозяйства во время очередного рейда вблизи села Аккала в ходе траления незаконно установленных орудий лова заметили молодь осетровой рыбы, которая попала в сеть. - Это была стерлядь, две штуки. Мы незамедлительно выпустили их в реку, - сказал главный специалист инспекции Азамат Абигалиев. Рыбы в последние годы и так стало меньше из-за понижения уровня реки, так её ещё и уничтожают браконьеры. - Но рыба, вошедшая в Урал в весеннее время, прижилась и осталась в реке. Это означает