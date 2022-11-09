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Социум

Пойманную браконьерами стерлядь выпустили в реку Урал

Браконьерские сети обнаружили инспекторы рыбного хозяйства. В Индерском районе специалисты районной инспекции рыбного хозяйства во время очередного рейда вблизи села Аккала в ходе траления незаконно установленных орудий лова заметили молодь осетровой рыбы, которая попала в сеть. - Это была стерлядь, две штуки. Мы незамедлительно выпустили их в реку, - сказал главный специалист инспекции Азамат Абигалиев. Рыбы в последние годы и так стало меньше из-за понижения уровня реки, так её ещё и уничтожают браконьеры. - Но рыба, вошедшая в Урал в весеннее время, прижилась и осталась в реке. Это означает
gorod
Пойманную браконьерами стерлядь выпустили в реку Урал
Браконьерские сети обнаружили инспекторы рыбного хозяйства.
Пойманную браконьерами стерлядь выпустили в реку Урал
Пойманную браконьерами стерлядь выпустили в реку Урал
В Индерском районе специалисты районной инспекции рыбного хозяйства во время очередного рейда вблизи села Аккала в ходе траления незаконно установленных орудий лова заметили молодь осетровой рыбы, которая попала в сеть.
- Это была стерлядь, две штуки. Мы незамедлительно выпустили их в реку, - сказал главный специалист инспекции Азамат Абигалиев.
Рыбы в последние годы и так стало меньше из-за понижения уровня реки, так её ещё и уничтожают браконьеры.
- Но рыба, вошедшая в Урал в весеннее время, прижилась и осталась в реке. Это означает, что в будущем её количество будет увеличиваться. Мы будем и дальше спасать рыбу, - сказал Абигалиев.
Напомним, накануне президент вновь поднял тему обмеления Урала. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
Атырау Урал рыба

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