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Социум

Полицейские Актобе разыскивают пострадавших от мошенника через сайт объявлений «Колеса КЗ»   

Пострадавшим от действий мошенника нужно обратиться в полицию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Под предлогом продажи автозапчастей на легковые автомобили, по низкой цене через сайт объявлений «Колеса КЗ» некий гражданин обманывал доверчивых покупателей, получив предоплату за несуществующий товар, он обрывал все связи я переставал выходить на контакт. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершение интернет-мошенничеств сотрудниками криминальной полиции департамента полиции Актюбинской области мужчина был задержан и водворен в ИВ
Дана Рахметова
Полицейские Актобе разыскивают пострадавших от мошенника через сайт объявлений «Колеса КЗ»   
Пострадавшим от действий мошенника нужно обратиться в полицию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Под предлогом продажи автозапчастей на легковые автомобили, по низкой цене через сайт объявлений «Колеса КЗ» некий гражданин обманывал доверчивых покупателей, получив предоплату за несуществующий товар, он  обрывал все связи я переставал выходить на контакт. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершение интернет-мошенничеств сотрудниками криминальной полиции департамента полиции Актюбинской области мужчина был задержан и водворен в ИВС, проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.2 п.4 УК РК "Мошенничество". В настоящее время полицейские разыскивают граждан, пострадавших от рук мошенника. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
мошенник

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