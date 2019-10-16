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Происшествия

Полицейские озвучили предварительную причину смерти супружеской пары в Уральске

На телах умерших повреждений и синяков обнаружено не было, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заместитель руководителя управления полиции города Уральск Нурлан Бисенов отметил, что причина смерти супружеской пары - возможное отравление суррогатным алкоголем. - По данному факту была проведена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой предварительно, можно сказать, что смерть наступила от отравления суррогатным алкоголем. Конкретную причину смерти назвать мы не можем, потому что тела были найдены в выраженном гниении. Также в доме было изъято порядка 50 бутылок водки. По показаниям
Кристина Кобина
Полицейские озвучили предварительную причину смерти супружеской пары в Уральске
На телах умерших повреждений и синяков обнаружено не было, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Заместитель руководителя управления полиции города Уральск Нурлан Бисенов отметил, что причина смерти супружеской пары - возможное отравление суррогатным алкоголем. - По данному факту была проведена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой предварительно, можно сказать, что смерть наступила от отравления суррогатным алкоголем. Конкретную причину смерти назвать мы не можем, потому что тела были найдены в выраженном гниении. Также в доме было изъято порядка 50 бутылок водки. По показаниям, с 19 августа они распивали спиртное, не выходя из дома, - сказал Нурлан Бисенов. Со слов Нурлана Бисенова, для уточнения точной причины и проведения более качественного анализа был назначен еще один ряд экспертиз. Нужно отметить, что телесных повреждений на обнаруженных не было. Напомним, 3 октября были обнаружены трупы мужчины и женщины в квартире 3-этажного дома по ул. Гагарина, в районе ремзавода. Тогда начальник управления полиции города Уральск Мирлан Айкенов отметил, что смерть была не насильственная, однако точная причина смерти будет известна после проведения экспертизы. Со слов соседей, супруги нередко выпивали.
Нурлан Бисенов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
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