Полицейские озвучили предварительную причину смерти супружеской пары в Уральске

На телах умерших повреждений и синяков обнаружено не было, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заместитель руководителя управления полиции города Уральск Нурлан Бисенов отметил, что причина смерти супружеской пары - возможное отравление суррогатным алкоголем. - По данному факту была проведена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой предварительно, можно сказать, что смерть наступила от отравления суррогатным алкоголем. Конкретную причину смерти назвать мы не можем, потому что тела были найдены в выраженном гниении. Также в доме было изъято порядка 50 бутылок водки. По показаниям