Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. Иллюстративное фото с сайта www.hint4.me Иллюстративное фото с сайта www.hint4.me Как сообщили в УАП ДВД ЗКО, в связи с многочисленными обращениями граждан про детские удерживающие устройства с 22 января по 7 февраля 2015 в ЗКО пройдет республиканская широкомасштабная разъяснительная кампании «Ребенок - главный пассажир!». Планируется, что в ней примут участие не только сотрудники полиции, но и работники образования, здравоохранения, СМИ и волонтеры неправительственных организаций. - В рамках кампании  пройдет информационно-разъяснительный автопробег, в маршрут которого будут  включены все районные центры области и максимальное количества населенных пунктов, - рассказала инспектор УАП ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Будет проведена разъяснительная работа среди будущих родителей в медицинских учреждениях. Хотелось бы акцентировать внимание родителей, почему ребенка необходимо перевозить только с использованием детского удерживающего устройства, как выбрать кресло с учетом возраста, веса и роста ребенка и как правильно установить его в автомобиле. Первая поездка в жизни - из роддома - тоже должна происходить в автолюльке. Кроме того, в течение этих двух недель пройдут тематические родительские собрания в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах с разъяснениями правил перевозки детей в легковых автомобилях.