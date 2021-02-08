Оперуполномоченный управления криминальной полиции департамента полиции Атырауской области Руслан Зулкашев за крупные суммы денег обещал свое покровительство, сообщает "Ак Жайык".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Руслан Зулкашев
обвинялся по статье 362 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий". Приговор был вынесен в Атырауском городском суде №2.
Из материалов уголовного дела следует, что капитан полиции Зулкашев незаконно изъял паспорта у двух гражданок Узбекистана и удостоверение личности у жительницы города Шымкент с целью получения денег за возврат и не только.
У 21-летней девушки-узбечки, приехавшей в Атырау заниматься проституцией, он потребовал взятку в размере 200 тысяч тенге за уничтожение административного протокола, возврат паспорта и за покровительство в её «работе».
При этом, по словам свидетельствовавшего в суде его начальника Сыдыкова, в полномочия Зулкашева не входило составлять административные протоколы, и вообще о своей «борьбе с проституцией» он начальство в известность не ставил.
Между тем, согласно материалам дела, 21 марта прошлого года Зулкашев самочинно провёл обыск в съёмной квартире этой девушки и потребовал показать паспорт. Та сказала, что документ находится у знакомого в Дамбе, надо только позвонить, но капитан забрал её и «закрыл» в приемник-распределитель ГУП.
Сам Зулкашев в суде показал, что 10 марта 2020 года поступил сигнал о том, что потерпевшая занимается проституцией и владеет краденным имуществом, поэтому он этим занялся.
23 марта знакомый девушки привёз в приемник-распределитель её паспорт. Девушку выпустили, но паспорт оказался у Зулкашева, и он потребовал у неё за возврат документа 200 тысяч тенге. Эти деньги она передала капитану 25 марта прямо в его кабинете в ДП. Удостоверившись, что на ней нет устройства для прослушки, Зулкашев сказал ей, что она может продолжать свою работу, а он будет ей покровительствовать, и дал ей свой номер WhatsApp. А также объяснил, что она была задержана за то, что не предупреждала, работая проституткой, и что все её коллеги работают, предварительно «предупредив».
К слову, потерпевшая приехала в Атырау на эти специфические заработки в 2019 году.
Вторая потерпевшая – 33-летняя женщина - тоже из Узбекистана. Она оказывала услуги «массажистки» в арендованных суточных квартирах, давая объявления в соцсетях.
23 марта 2020 года Зулкашев позвонил ей под видом клиента. Зайдя в квартиру, он сказал, что работает в полиции и потребовал паспорт. Та ответила, что документ сейчас у хозяйки квартиры. Затем общение шло по той же схеме: Зулкашев потребовал дать ему 100 тысяч тенге – тогда он её отпустит и более того, в дальнейшем будет покровительствовать. Когда оказалось, что у неё сейчас есть только 25 тысяч, Зулкашев разозлился и отвёз её в приемник-распределитель.
Третий фигурант этого дела в качестве потерпевшей стороны – 30-летняя жительница Шымкента, тоже занималась проституцией. Зулкашев позвонил ей под видом клиента и назначил встречу у одного из кафе. Там он посадил её в служебную машину, отвёз в департамент полиции и потребовал информацию о других проститутках, причём, по словам потерпевшей, не скрывал, что эта информация нужна ему для извлечения выгоды. Она отказалась говорить на эту тему, тогда он забрал у неё удостоверение личности и дал время подумать до утра, иначе «закроет». Но эта оказалась крепким орешком и чуть позже отправила ему SMS, мол, «оставь удостоверение себе, сделаю новое», после чего спешно уехала на такси к себе в Шымкент.
По всем этим трём эпизодам подсудимый свою вину не признал. Но суд счёл обвинение обоснованным и доказанным и приговорил Зулкашева к 5 годам лишения свободы с лишением звания «капитан полиции».
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