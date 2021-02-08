Иллюстративное фото из архива "МГ" Руслан Зулкашевобвинялся по статье 362 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий". Приговор был вынесен в Атырауском городском суде №2. Из материалов уголовного дела следует, что капитан полиции Зулкашев незаконно изъял паспорта у двух гражданок Узбекистана и удостоверение личности у жительницы города Шымкент с целью получения денег за возврат и не только. У 21-летней девушки-узбечки, приехавшей в Атырау заниматься проституцией, он потребовал взятку в размере 200 тысяч тенге за уничтожение административного протокола, возврат паспорта и за покровительство в её «работе». При этом, по словам свидетельствовавшего в суде его начальника Сыдыкова, в полномочия Зулкашева не входило составлять административные протоколы, и вообще о своей «борьбе с проституцией» он начальство в известность не ставил. Между тем, согласно материалам дела, 21 марта прошлого года Зулкашев самочинно провёл обыск в съёмной квартире этой девушки и потребовал показать паспорт. Та сказала, что документ находится у знакомого в Дамбе, надо только позвонить, но капитан забрал её и «закрыл» в приемник-распределитель ГУП. Сам Зулкашев в суде показал, что 10 марта 2020 года поступил сигнал о том, что потерпевшая занимается проституцией и владеет краденным имуществом, поэтому он этим занялся. 23 марта знакомый девушки привёз в приемник-распределитель её паспорт. Девушку выпустили, но паспорт оказался у Зулкашева, и он потребовал у неё за возврат документа 200 тысяч тенге. Эти деньги она передала капитану 25 марта прямо в его кабинете в ДП. Удостоверившись, что на ней нет устройства для прослушки, Зулкашев сказал ей, что она может продолжать свою работу, а он будет ей покровительствовать, и дал ей свой номер WhatsApp. А также объяснил, что она была задержана за то, что не предупреждала, работая проституткой, и что все её коллеги работают, предварительно «предупредив». К слову, потерпевшая приехала в Атырау на эти специфические заработки в 2019 году. Вторая потерпевшая – 33-летняя женщина - тоже из Узбекистана. Она оказывала услуги «массажистки» в арендованных суточных квартирах, давая объявления в соцсетях. 23 марта 2020 года Зулкашев позвонил ей под видом клиента. Зайдя в квартиру, он сказал, что работает в полиции и потребовал паспорт. Та ответила, что документ сейчас у хозяйки квартиры. Затем общение шло по той же схеме: Зулкашев потребовал дать ему 100 тысяч тенге – тогда он её отпустит и более того, в дальнейшем будет покровительствовать. Когда оказалось, что у неё сейчас есть только 25 тысяч, Зулкашев разозлился и отвёз её в приемник-распределитель. Третий фигурант этого дела в качестве потерпевшей стороны – 30-летняя жительница Шымкента, тоже занималась проституцией. Зулкашев позвонил ей под видом клиента и назначил встречу у одного из кафе. Там он посадил её в служебную машину, отвёз в департамент полиции и потребовал информацию о других проститутках, причём, по словам потерпевшей, не скрывал, что эта информация нужна ему для извлечения выгоды. Она отказалась говорить на эту тему, тогда он забрал у неё удостоверение личности и дал время подумать до утра, иначе «закроет». Но эта оказалась крепким орешком и чуть позже отправила ему SMS, мол, «оставь удостоверение себе, сделаю новое», после чего спешно уехала на такси к себе в Шымкент. По всем этим трём эпизодам подсудимый свою вину не признал. Но суд счёл обвинение обоснованным и доказанным и приговорил Зулкашева к 5 годам лишения свободы с лишением звания «капитан полиции». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.