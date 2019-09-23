Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратился читатель, который рассказал, что в ночном клубе мужчину порезал якобы сотрудник полиции. Однако начальник МПС УВД города Уральск Мирлан Айкенов сразу заявил, что такой информацией не располагает. Пресс-секретарь департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков сообщил, что 23 сентября в 3.00 в травмпункт городской многопрофильной больницы попал уроженец Сырымского района 1992 года рождения. - У него диагностировано проникающее ранение грудной клетки между 5 и 6 ребрами слева. Он госпитализирован на стационарное лечение. Начато досудебное расследование по ст. 107 ч.1 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". УСБ проверяет причастность сотрудника полиции к данному инциденту, - рассказал Болатбек Белгибеков. Другие обстоятельства в интересах следствия не разглашаются. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. - Доставлен с ножевым ранением в грудную клетку. Прооперирован с диагнозом проникающее колото-резанное ранение грудной клетки. Ранение сердца. Находится в реанимации, в тяжелом состоянии. - пояснили в пресс-службе облздрава. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.