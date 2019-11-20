Полицейского уволили после наезда на пешехода - анонс свежего номера газеты «Мой ГОРОД»"

Егеря пытались застрелить в Уральске. Стр. 2 Мужчина катался в сопровождении 60 джипов. Стр.3 Муслима Ундаганова сняли на видео в колонии Костаная. Стр.3 Жильцы пятиэтажки пользовались газовыми баллонами. Стр.4 Машина туристов из Польши сломалась в Уральске. Стр.6 Врачи рассказали, как нужно проводить отпуск. Стр.19 9-летний вундеркинд получит диплом университета. Стр.20 Уральцы заплатили за призы по 660 тысяч тенге. Стр.30 Как разгрузят уральские школы? Стр.30 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.