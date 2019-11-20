Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Полицейского уволили после наезда на пешехода - анонс свежего номера газеты «Мой ГОРОД»"

Егеря пытались застрелить в Уральске. Стр. 2 Мужчина катался в сопровождении 60 джипов. Стр.3 Муслима Ундаганова сняли на видео в колонии Костаная. Стр.3 Жильцы пятиэтажки пользовались газовыми баллонами. Стр.4 Машина туристов из Польши сломалась в Уральске. Стр.6 Врачи рассказали, как нужно проводить отпуск. Стр.19 9-летний вундеркинд получит диплом университета. Стр.20 Уральцы заплатили за призы по 660 тысяч тенге. Стр.30 Как разгрузят уральские школы? Стр.30 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Полицейского уволили после наезда на пешехода - анонс свежего номера газеты «Мой ГОРОД»"
Егеря пытались застрелить в Уральске. Стр. 2 Мужчина катался в сопровождении 60 джипов. Стр.3 Муслима Ундаганова сняли на видео в колонии Костаная. Стр.3 Жильцы пятиэтажки пользовались газовыми баллонами. Стр.4 Машина туристов из Польши сломалась в Уральске. Стр.6 Врачи рассказали, как нужно проводить отпуск. Стр.19 9-летний вундеркинд получит диплом университета. Стр.20 Уральцы заплатили за призы по 660 тысяч тенге. Стр.30 Как разгрузят уральские школы? Стр.30 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
газета анонс

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article