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Социум

Помидоры и огурцы будут выращивать в теплицах ЗКО

Ввести в эксплуатацию проект планируют в конце 2020 года либо в начале 2021 года, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким района Байтерек Асхат Шахаров, на 1 сентября 2019 года в районе зарегистрировано 2860 субъектов малого и среднего бизнеса. – В районе действуют 29 мини-цехов, в которых работают 309 человек. Они произвели продукцию на общую сумму 594 миллиона тенге. В сфере малого и среднего бизнеса в 2019 году открыто 842 новых рабочих места. За девять месяцев этого года в районе сданы в эксплуатацию несколько объектов малого и сред
Арайлым Усербаева
Помидоры и огурцы будут выращивать в теплицах ЗКО
Ввести в эксплуатацию проект планируют в конце 2020 года либо в начале 2021 года, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким района Байтерек Асхат Шахаров, на 1 сентября 2019 года в районе зарегистрировано 2860 субъектов малого и среднего бизнеса. – В районе действуют 29 мини-цехов, в которых работают 309 человек. Они произвели продукцию на общую сумму 594 миллиона тенге. В сфере малого и среднего бизнеса в 2019 году открыто 842 новых рабочих места. За девять месяцев этого года в районе сданы в эксплуатацию несколько объектов малого и среднего бизнеса - это база отдыха «Алаш»в Макаровском сельском округе, торговый дом «Алмаз», ресторан «Ханшайым», магазин «Алкомаркет» в Мичуринском сельском округе, мини-пекарня в сельском округе Белес, теплица и аптека в Щаповском сельском округе, магазин «Алатау» в Переметнинском сельском округе, - рассказал Асхат Шахаров. Выяснилось, что по проекту "Дорожная карта бизнеса - 2020" за девять лет одобрено и профинансировано 128 проектов на общую сумму 22,2 млрд тенге, создано более тысячи рабочих мест. В 2019 году одобрено 19 проектов на сумму около 916 млн тенге. В них созданы 16 новых рабочих мест. Государственные гранты получили два предпринимателя - это ИП «Бейбіт», они будут заниматься производством кованых изделий, и ИП «Куанышкалиева Г.Г.», они открыли кондитерскую традиционных национальных десертов, - сообщил глава района. Стоит отметить, что в числе инвестиционных проектов есть строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов и огурцов ТОО «World Green Company». Стоимость проекта составляет 13 млрд тенге. – Мощность предприятия - свыше четырех тысяч тонн огурцов и свыше трех тысяч тонн томатов в год. На период строительства трудятся 100 человек, постоянную работу получат 160 человек. В конце 2019 года либо в начале 2020 года планируем ввести в эксплуатацию. Еще одним проектом является запуск мясоперерабатывающего комплекса и откормочной площадки в селе Янайкино. Собственником проекта является АО «КазАгроПродукт». Период реализации проекта - 2019–2020 года. В 2019 году планируем ввести в эксплуатацию еще один проект - это строительства кирпичного завода ТОО «134» в Рубежинском сельском округе. Предприятие будет выпускать 30 миллионов кирпичей в года. Стоимость проекта - один миллиард тенге. На заводе смогут трудоустроиться 30 человек, - добавил Асхат Шахаров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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