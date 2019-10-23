Помидоры и огурцы будут выращивать в теплицах ЗКО

Ввести в эксплуатацию проект планируют в конце 2020 года либо в начале 2021 года, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким района Байтерек Асхат Шахаров, на 1 сентября 2019 года в районе зарегистрировано 2860 субъектов малого и среднего бизнеса. – В районе действуют 29 мини-цехов, в которых работают 309 человек. Они произвели продукцию на общую сумму 594 миллиона тенге. В сфере малого и среднего бизнеса в 2019 году открыто 842 новых рабочих места. За девять месяцев этого года в районе сданы в эксплуатацию несколько объектов малого и сред