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Социум

Помочь собрать деньги на лечение ребенка призывают волонтеры уральцев

Дане ШАГИРОВОЙ требуется дорогостоящая операция, денег на которую у родителей девочки нет. Диагноз у девочки - опухоль головного мозга. Ребенку требуется дорогостоящее лечение. Для того, чтобы собрать деньги на лечение, 9 августа будет проводиться благотворительная ярмарка. Все средства, собранные на ярмарке, пойдут на оплату операции Дане ШАГИРОВОЙ. Ярмарка пройдет 9 августа с 17.00 до 22.00 возле ТЦ "Алем Плаза". Организаторы - выпускники программы FLEX.
Marat
Помочь собрать деньги на лечение ребенка призывают волонтеры уральцев
dana
dana
Дане ШАГИРОВОЙ требуется дорогостоящая операция, денег на которую у родителей девочки нет. Диагноз у девочки - опухоль головного мозга. Ребенку требуется дорогостоящее лечение. Для того, чтобы собрать деньги на лечение, 9 августа будет проводиться благотворительная ярмарка. Все средства, собранные на ярмарке, пойдут на оплату операции Дане ШАГИРОВОЙ. Ярмарка пройдет 9 августа с 17.00 до 22.00 возле ТЦ "Алем Плаза". Организаторы - выпускники программы FLEX.
девочка операция

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