Помочь собрать деньги на лечение ребенка призывают волонтеры уральцев

Дане ШАГИРОВОЙ требуется дорогостоящая операция, денег на которую у родителей девочки нет. Диагноз у девочки - опухоль головного мозга. Ребенку требуется дорогостоящее лечение. Для того, чтобы собрать деньги на лечение, 9 августа будет проводиться благотворительная ярмарка. Все средства, собранные на ярмарке, пойдут на оплату операции Дане ШАГИРОВОЙ. Ярмарка пройдет 9 августа с 17.00 до 22.00 возле ТЦ "Алем Плаза". Организаторы - выпускники программы FLEX.