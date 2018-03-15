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Социум Фоторепортаж

Поплывет ли Уральск этой весной

Жители города не боятся, что реки разольются и их дома уйдут под воду, гораздо больше они переживают, что снег растает и они будут тонуть в грязи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Несмотря на то, что сегодня уже 15 марта, погода уральцев не особо балует теплом, а значит, и таяние снега начнется позже и скорее всего резко. В Уральске есть несколько проблемных районов, которые ежегодно превращаются в мини-Венецию из-за талой воды. К таким районам относится второй рабочий поселок, ПДП-1 и ПДП-2 в поселке Деркул, микрорайоны Жулдыз, Сарытау, Балауса, Мясокомбинат и, конечно же, район пт
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Поплывет ли Уральск этой весной
Жители города не боятся, что реки разольются и их дома уйдут под воду, гораздо больше они переживают, что снег растает и они будут тонуть в грязи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Несмотря на то, что сегодня уже 15 марта, погода уральцев не особо балует теплом, а значит, и таяние снега начнется позже и скорее всего резко. В Уральске есть несколько проблемных районов, которые ежегодно превращаются в мини-Венецию из-за талой воды. К таким районам относится второй рабочий поселок, ПДП-1 и ПДП-2 в поселке Деркул, микрорайоны Жулдыз, Сарытау, Балауса, Мясокомбинат и, конечно же, район птицефабрики.
По словам жительницы второго рабочего поселка Лидии АЛЕКСАНДРОВОЙ, на улице Партизанской она проживает с 1970 года, и ежегодно их район весной превращается в болото.
- Снег с нашей улицы вывозили всю ночь, но это не спасет нас от огромных луж. Как только таять начнет, вакуумные машины постоянно будут к нам приезжать и откачивать лужи, иначе вода пойдет во дворы. Раньше лужи могли разлиться на соседние улицы и воды становилось меньше, но несколько лет назад нашу улицу перегородили бордюром, и теперь воде некуда деваться, - пояснила пенсионерка.
Надо отметить, что второй рабочий поселок с давних пор славится тем, что на их улицах нет асфальта, а если и есть, то он был положен несколько десятков лет назад. Соответственно, нет и арычной системы в частном секторе, жители которого вынуждены "плавать" каждой весной и осенью. Сугробы высотой с дома для местных жителей давно стали нормой, как и грязь, которая преследует их на протяжении многих лет.
Похожая ситуация и у жителей поселка Зачаганск, а именно микрорайона Сарытау, где пока отсутствует твердое дорожное покрытие. Нельзя сказать, что коммунальные службы не вывозят снег отсюда, но этого все равно недостаточно. Крайние дома этого микрорайона в скорее всего окажутся в воде, так как снег счищают именно к их дворам.
Если говорить о микрорайонах ПДП-1 и ПДП-2, в том, что весной их улицы превратятся в реки, будут виноваты сами жители. Все потому, что они не спешат вывозить снег из своих дворов сейчас, когда аким города поручил коммунальным службам вывезти снег именно из частного сектора, где возможна угроза подтопления. Во многих дворах (большинство из которых не огорожены - прим.автора) снежные сугробы достигают метра в высоту.
Картина здесь выглядит следующим образом: дороги все вычищены, обочины тоже, вот только дворы завалены сугробами. Люди попросту прочищают маленькие дорожки от домов к воротам и все.
Также обстоят дела и в дачном обществе в районе птицефабрики, где люди весной, кроме как в резиновых сапогах по колено, ни в чем другом на улицу выйти не могут. Большую часть снега уже вывезли, но власти так и не смогли обязать так называемых "зимующих дачников" вывезти снег из дворов, чтобы талая вода не заполонила проезжую часть.
А вот в микрорайоне Жулдыз в этом году как никогда чисто. Рабочие очищают арыки, дороги, которые были построены в 2017 году, чистые, и нет никаких сугробов с человеческий рост. Надеемся, что хотя бы в этом году, жулдызовцы не будут бить тревогу и готовить резиновые лодки, чтобы пробраться к остановке.
Всего из города по данным ДЧС ЗКО, вывезено более 180 тысяч кубометров снега, и работа в данном направлении продолжается. Аким Уральска Мурат МУКАЕВ на последнем заседании противопаводковой комиссии заявил, что коммунальные службы должны обратить внимание не только на магистральные улицы в частных секторах, но и на второстепенные тоже.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
паводок снег микрорайон

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