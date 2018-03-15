Поплывет ли Уральск этой весной

Жители города не боятся, что реки разольются и их дома уйдут под воду, гораздо больше они переживают, что снег растает и они будут тонуть в грязи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Несмотря на то, что сегодня уже 15 марта, погода уральцев не особо балует теплом, а значит, и таяние снега начнется позже и скорее всего резко. В Уральске есть несколько проблемных районов, которые ежегодно превращаются в мини-Венецию из-за талой воды. К таким районам относится второй рабочий поселок, ПДП-1 и ПДП-2 в поселке Деркул, микрорайоны Жулдыз, Сарытау, Балауса, Мясокомбинат и, конечно же, район пт