Посетительница торгового центра в Уральске получила травму на эскалаторе

Женщина получила рваную рану ноги, передает портал "Мой ГОРОД". Инцидент произошел в торгово-развлекательном центре "City Center" сегодня, 25 декабря. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов поступил в 10:03. - Пострадавшая женщина 1982 года рождения с рванной раной трети голени справа доставлена в Областную многопрофильную больницу. Нога застряла в эскалаторе, - рассказали в пресс-службе ведомства. В полиции информацию также подтвердили. - По предварительной информации инцидент произошел по собственной неосторожности посетительницы. В настоящее время полицейские разб