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Происшествия Социум

Посетительница торгового центра в Уральске получила травму на эскалаторе

Женщина получила рваную рану ноги, передает портал "Мой ГОРОД". Инцидент произошел в торгово-развлекательном центре "City Center" сегодня, 25 декабря. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов поступил в 10:03. - Пострадавшая женщина 1982 года рождения с рванной раной трети голени справа доставлена в Областную многопрофильную больницу. Нога застряла в эскалаторе, - рассказали в пресс-службе ведомства. В полиции информацию также подтвердили. - По предварительной информации инцидент произошел по собственной неосторожности посетительницы. В настоящее время полицейские разб
Дана Рахметова
Посетительница торгового центра в Уральске получила травму на эскалаторе
Женщина получила рваную рану ноги, передает портал "Мой ГОРОД". 
Посетительница торгового центра в Уральске получила травму на эскалаторе
Посетительница торгового центра в Уральске получила травму на эскалаторе
  Инцидент произошел в торгово-развлекательном центре "City Center" сегодня, 25 декабря. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов поступил в 10:03.
- Пострадавшая женщина 1982 года рождения с рванной раной трети голени справа доставлена в Областную многопрофильную больницу. Нога застряла в эскалаторе, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В полиции информацию также подтвердили.
- По предварительной информации инцидент произошел по собственной неосторожности посетительницы. В настоящее время полицейские разбираются в произошедшем, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Получить информацию у администрации ТРЦ не получилось. Операторы ответили, что руководство в настоящее время нет на месте и попросили перезвонить в понедельник. Между тем в редакцию "МГ" очевидцы прислали фото частично разобранного эскалатора в ТРЦ, на котором проводят работы. Однако пока неизвестно именно на нем произошел инцидент или нет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
Уральск травма эскалатор

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