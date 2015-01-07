Ежегодно у нас на душу населения приходится до 11 литров крепкого алкоголя. Причем, львиная доля выпивается в новогодние праздники. Свою лепту в поддержание этого совсем не лестного лидерства на этот раз внесли талдыкорганцы. За четыре праздничных дня стражи порядка задержали свыше семисот нетрезвых нарушителей общественного порядка, 90 водителей лишили прав. "С 31 декабря по 4 января задержаны 765 нарушителей Административного Кодекса. Из которых 90 водителей были остановлены и задержаны дорожно-патрульной полицией за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Также к ответственности привлечены 17 пешеходов с наложением штрафных санкций", - отметили в ДВД Алматинской области. Не уступали и павлодарцы. Больше 500 человек "погостили" в медвытрезвителе. А в казну за распитие спиртных напитков на улице и за другие нарушения должны поступить более миллиона тенге. Вот и в Алматинской области без происшествий не обошлось. Очень нетрезвый охотник обстрелял из дробовика своих друзей в новогоднюю ночь. С ранениями плеча и головы двоих мужчин доставили в больницу. Тем временем у наркологов выдалась горячая пора. К ним то и дело обращаются с просьбой вывести из запоя. По данным статистики, злоупотребляют алкоголем 14% казахстанцев. Но добрая треть наших граждан почему-то не представляет празднование Нового года без спиртного. "Праздники немного выбивают из колеи. Конечно, это для тех, кто находится в алкогольной зависимости или вот хотя бы на лечении или на стадии выздоровления. Если, конечно, силы воли недостаточно, то праздничные дни для них - это искушение", - говорит Гульнар Нурахметова, зам. директора "Центра ЗОЖ" Павлодар. Если верить данным ВОЗ, максимально допустимая суточная доза крепкого алкоголя для мужчин - 40 миллилитров, а для женщины - всего 20. Свыше этого уже считается злоупотреблением, а врачи называют это алкоголизмом. Тем временем борцы с зеленым змием надеются, что казахстанцы в новом году станут пить значительно меньше. Ведь с 1 января в республике на 20% поднялась акцизная ставка на алкогольные напитки, крепость которых выше 30%. А значит, любителям выпить пагубное увлечение будет обходиться на 10 -15% дороже.