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После скандала с коррупцией в правоохранительных органах уволен помощник прокурора Жанаозена

Фото с сайта altaynews.kz Помощник прокурора Жанаозена уволен после того, как сотрудники УВД города заявили о коррупции в правоохранительных органах, сообщает Lada.kz. По словам зампрокурора Мангистауской области Серика Ешатова, сотрудника уволили с формулировкой "за дискредитацию работы органов прокуратуры". Напомним, в начале февраля 2015 года несколько полицейских обвинили свое начальство в давлении и заявили, что коррупция в правоохранительных органах мешает им работать. Поводом для скандала послужил инцидент, в котором участвовали помощник прокурора Жанаозена, главный врач Центра временно
Marat
После скандала с коррупцией в правоохранительных органах уволен помощник прокурора Жанаозена
Фото с сайта altaynews.kz
Фото с сайта altaynews.kz
 Фото с сайта altaynews.kz Помощник прокурора Жанаозена уволен после того, как сотрудники УВД города заявили о коррупции в правоохранительных органах, сообщает Lada.kz. По словам зампрокурора Мангистауской области Серика Ешатова, сотрудника уволили с формулировкой "за дискредитацию работы органов прокуратуры". Напомним, в начале февраля 2015 года несколько полицейских обвинили свое начальство в давлении и заявили, что коррупция в правоохранительных органах мешает им работать. Поводом для скандала послужил инцидент, в котором участвовали помощник прокурора Жанаозена, главный врач Центра временной адаптации, непосредственный начальник полицейских и задержанный стражами порядка депутат маслихата Олжас Байкулов. Полицейские заявили, что задержали мужчину за вождение машины в нетрезвом состоянии, после чего доставили на медосвидетельствование. Тот, в свою очередь, якобы начал "подключать связи", в том числе позвонил помощнику прокурора. Представитель надзорного ведомства якобы попытался "забрать" депутата у стражей порядка. После неудачи он вызвал начальника полицейских, который также потребовал решить вопрос миром. Депутат Байкулов все отрицает. Он также заявляет о коррупции в правоохранительных органах. По его словам, полицейские вымогали у него 300 тысяч тенге. Он находился за рулем автомобиля своей жены и без водительского удостоверения. "При мне было только тысяч 20. Я бы мог их отдать им, но 300 тысяч - это уж слишком много", - говорит депутат. Против народного избранника возбуждено дело по статье "Неповиновение сотрудникам полиции". В свою очередь, полицейские, заявившие о том, что существует коррупция в правоохранительных органах Жанаозена, лишились работы.

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