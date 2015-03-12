После скандала с коррупцией в правоохранительных органах уволен помощник прокурора Жанаозена

Фото с сайта altaynews.kz Помощник прокурора Жанаозена уволен после того, как сотрудники УВД города заявили о коррупции в правоохранительных органах, сообщает Lada.kz. По словам зампрокурора Мангистауской области Серика Ешатова, сотрудника уволили с формулировкой "за дискредитацию работы органов прокуратуры". Напомним, в начале февраля 2015 года несколько полицейских обвинили свое начальство в давлении и заявили, что коррупция в правоохранительных органах мешает им работать. Поводом для скандала послужил инцидент, в котором участвовали помощник прокурора Жанаозена, главный врач Центра временно