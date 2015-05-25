Последний звонок для выпускников уральского лицея дал аким ЗКО

Сегодня, 25 мая, во всех школах области прозвенел последний звонок для выпускников 11 классов. 62 выпускника школы-лицея №35 прощались с родной школой и учителями. В лицее №35 обучаются дети с 12-летнего возраста. Начиная с 7 класса, здесь идет усиленная подготовка одаренных детей в гуманитарном, физико-математическом и естественно-научном направлениях. В этом году школу заканчивают 62 выпускника, многие из них стали призерами городских, областных, республиканских и международных соревнований. Аким области Нурлан НОГАЕВ пожелал ребятам получить высшее образование и вернуться работать в родную