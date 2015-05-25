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Социум

Последний звонок для выпускников уральского лицея дал аким ЗКО

Сегодня, 25 мая, во всех школах области прозвенел последний звонок для выпускников 11 классов. 62 выпускника школы-лицея №35 прощались с родной школой и учителями. В лицее №35 обучаются дети с 12-летнего возраста. Начиная с 7 класса, здесь идет усиленная подготовка одаренных детей в гуманитарном, физико-математическом и естественно-научном направлениях. В этом году школу заканчивают 62 выпускника, многие из них стали призерами городских, областных, республиканских и международных соревнований. Аким области Нурлан НОГАЕВ пожелал ребятам получить высшее образование и вернуться работать в родную
Marat
Последний звонок для выпускников уральского лицея дал аким ЗКО
 Сегодня, 25 мая, во всех школах области прозвенел последний звонок для выпускников 11 классов. 62 выпускника школы-лицея №35 прощались с родной школой и учителями.
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licei (2)
 В лицее №35 обучаются дети с 12-летнего возраста. Начиная с 7 класса, здесь идет усиленная подготовка одаренных детей в гуманитарном, физико-математическом и естественно-научном направлениях. В этом году школу заканчивают 62 выпускника, многие из них стали призерами городских, областных, республиканских и международных соревнований. Аким области Нурлан НОГАЕВ пожелал ребятам получить высшее образование и вернуться работать в родную область. Как для выпускников, так и для их родителей этот день был волнительным событием, и многие не скрывали слез радости. - Моя дочь в этом году заканчивает школу, и это столь волнительно для меня, - говорит мама Жумагыз БАЙМУХАНОВА. - Я привела ее сюда совсем ребенком в седьмой класс, а сейчас это уже девушка, уверенная в своих знаниях. Хочу сказать спасибо учителям, директору и пожелать нашим детям удачи и успехов в выборе профессии и сдаче ЕНТ. Теплые слова благодарности в адрес своих первых учителей сказали выпускники, пообещав не забывать родную школу и обязательно навещать педагогов.
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 T9F9BJSoNuo Фото автора
аким ЗКО последний звонок

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