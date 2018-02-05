Напомним, 1 февраля около 16.00 на желаевской трассе в районе АЗС "Питстоп" столкнулись пассажирский автобус и фура. На месте погибла женщина. Позже стало известно, что погибли 2 человека, 7 человек госпитализированы. Вечером того же дня аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ принес соболезнования семьям погибших и поручил руководству ДВД усилить безопасность на дорогах области, также он потребовал провести тщательное расследование причин аварии.В ДВД ЗКО озвучили причину произошедшего ДТП. Водитель автобуса Жумабек МУХАТОВ рассказал, что в ДТП погиб его сын. Подробности ДТП рассказал еще один пострадавший Николай ЕРМАЛАЕВ.
Пострадавшие в ДТП дети до сих пор находятся на лечении в Уральске
Всего на стационарном лечении находятся четверо пострадавших, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, в ДТП пострадали 17-летняя девушка и 3-летний ребенок. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, четверо пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса и фуры, находятся в больнице. - Двое находятся в городской многопрофильной больнице и еще двое детей в Областной детской многопрофильной больнице. Все они на стационарном лечении и в стабильном состоянии, - сообщила Гульнара АБДРАХМАНОВА. Напомним, 1 февраля около 16.