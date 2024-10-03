По данным пресс-службы суда ЗКО, районная комиссия отказала сельчанину в предоставлении жилья. Свое решение члены комиссии аргументировали тем, что у него на праве собственности было иное жилье. Не согласившись с таким исходом дел мужчина обратился в суд.

Пострадавший от паводка в ЗКО через суд доказал, что нуждается в жилье

По данным пресс-службы суда ЗКО, районная комиссия отказала сельчанину в предоставлении жилья. Свое решение члены комиссии аргументировали тем, что у него на праве собственности было иное жилье. Не согласившись с таким исходом дел мужчина обратился в суд.

В суде он указал, что переехал с семьей из дома, в котором ранее проживал, в 2021 году из-за непригодности для проживания. В качестве доказательства представил суду техническое заключение о том, что дом находится в аварийном состоянии.

– Судья изучив на судебном заседании представленное истцом в качестве доказательства техническое заключение, определил его относимость, допустимость и достоверность, и принял в качестве доказательства для разрешения дела. Хотя жилое помещение зарегистрировано в собственности гражданина, при принятии решения комиссией не учтен тот факт, что оно не соответствует архитектурно-строительным нормам, то есть находится в аварийном состоянии, в связи с чем суд пришел к выводу о наличии полных оснований для признания оспариваемого решения незаконным, - говорится в сообщении областного суда.

Таким образом суд удовлетворил иск к акиму района и отменил решение комиссии. Районному акимату поручено устранить допущенные нарушения и восстановить нарушенные права и законные интересы истца.

Решение не вступило в законную силу.