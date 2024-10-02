Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, мужчина обратился с иском о признании незаконными действия акима Уральска о снятии его с очереди на жилье. Он также просил суд восстановить его в очереди. Речь идет теперь уже о бывшем акиме Миржане Сатканове, который покинул эту должность 22 июля.

– Мужчина воспитывался в доме ребенка и до совершеннолетия рос в областном дошкольном детском доме. В 2010 году зачислен в список детей-сирот под номером 316. В соответствии с постановлением акимата города Уральска его сняли с очереди на жилье. Перед снятием с учета находился в очереди под номером 55. Во время заседаний при помощи активной роли судьи стороны пришли к соглашению, в результате чего между ними было заключено соглашение о примирении, - сообщили в суде ЗКО.

Так, по условиям соглашения ответчик – аким Уральска в двухмесячный срок с момента подписания соглашения обязался восстановить в очереди на жилье по категории «дети-сироты, нуждающиеся в улучшении жилищных условий».

Отметим, что определение суда вступило в законную силу. Аким исполнил его в полном объеме. Бывший детдомовец уже получил квартиру.