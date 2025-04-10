Поступок трехлетнего жителя Атырау отмечен благодарственным письмом от имени президента

Сегодня глава региона Серик Шапкенов встретился с трехлетним Динмухаммедом Жумажаном и его родителями. Видео, на котором маленький Динмухаммед убирает мусор в месте празднования праздника Ораза айт в микрорайоне Атырау города Атырау, стало вирусным в социальных сетях, сообщает пресс-служба акима области.

На встрече Серик Шапкенов выразил благодарность за воспитание Динмухаммеда и высоко оценил его любовь к окружающей среде. Он также вручил письмо от руководителя Администрации Президента РК Айбека Дадебая со словами благодарности Главы государства.

— Иногда одно действие говорит громче многих слов. Несмотря на то, что Динмухаммед еще маленький, его поступок тронул нас всех. Он не научился этому у кого-то другого, он сделал это на основе того, что видел в своей семье, понимая важность чистоты и порядка. Эта история — пример не только воспитания, но и настоящего патриотизма. Знак истинной преданности своей родине. Именно такие действия показывают, что инициатива Главы государства «Таза Қазақстан» не должна быть временной мерой, а должна стать образом жизни каждого гражданина. Поступок маленького Динмухаммеда — это послание о том, что чистота начинается с каждого из нас», — сказал Серик Шапкенов.

Отец Динмухаммеда Ержан Хайрушев рассказал, что один из жителей снял действия сына на видео и выложил в интернет.

- Мы, жители микрорайона, с размахом отметили праздник Ораза айт. Тогда мы не думали, что поступок нашего сына тронет сердца всех казахстанцев. Он начал поздно говорить, поэтому мы отдали его в детский сад. Может быть там он научился этому. В нашей семье мы тоже любим чистоту, активно участвуем в субботниках. Я хочу, чтобы мой сын стал патриотом своей страны, - сказал Хайрушев.

Далее Серик Шапкенов вручил Динмухаммеду памятные подарки и поблагодарил его родителей.

Напомним что, в Атырау активно реализуется республиканская экологическая акция «Таза Казахстан».

Кроме того, в рамках Регионального плана озеленения населенных пунктов в этом году планируется высадить 145 700 деревьев на 63 гектарах земли.