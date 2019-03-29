Потерять сыновей в мирное время - страшное горе - отец Сырыма Мәселім

Отец Сырыма Мәселім Мәлкей Имангалиев рассказал о своем погибшем сыне, сообщает корреспондент портала"Мой ГОРОД". Мәлкей Имангалиев По словам Мәлкея Имангалиева, его сын служил родине. - Мне даже сказать нечего. Мой сын окончил школу в поселке Аралтобе. Учился хорошо. Следуя своей мечте, поступил в институт авиации в городе Актобе. Там тоже хорошо учился, все его хвалили. По распределению поехал в город Актау. С тех пор он работал и жил там, - говорит отец погибшего. Мәлкей Имангалиев отметил, что у его сына осталась семья. - Его супруга из Уральска. Они поженились в 2014 году, родился сын. Ем