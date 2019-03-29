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Происшествия

Потерять сыновей в мирное время - страшное горе - отец Сырыма Мәселім

Отец Сырыма Мәселім Мәлкей Имангалиев рассказал о своем погибшем сыне, сообщает корреспондент портала"Мой ГОРОД". Мәлкей Имангалиев По словам Мәлкея Имангалиева, его сын служил родине. - Мне даже сказать нечего. Мой сын окончил школу в поселке Аралтобе. Учился хорошо. Следуя своей мечте, поступил в институт авиации в городе Актобе. Там тоже хорошо учился, все его хвалили. По распределению поехал в город Актау. С тех пор он работал и жил там, - говорит отец погибшего. Мәлкей Имангалиев отметил, что у его сына осталась семья. - Его супруга из Уральска. Они поженились в 2014 году, родился сын. Ем
Кристина Кобина
Потерять сыновей в мирное время - страшное горе - отец Сырыма Мәселім
Отец Сырыма Мәселім Мәлкей Имангалиев рассказал о своем погибшем сыне, сообщает корреспондент портала"Мой ГОРОД".
Мәлкей Имангалиев По словам  Мәлкея Имангалиева, его сын служил родине. - Мне даже сказать нечего. Мой сын окончил школу в поселке Аралтобе. Учился хорошо. Следуя своей мечте, поступил в институт авиации в городе Актобе. Там тоже хорошо учился, все его хвалили. По распределению поехал в город Актау. С тех пор он работал и жил там, - говорит отец погибшего. Мәлкей Имангалиев отметил, что у его сына осталась семья. - Его супруга из Уральска. Они поженились в 2014 году, родился сын. Ему сейчас 3 года, зовут Жангелди. К нам приезжали аким города Мурат Мукаев, аким Зачаганска и сотрудники военкомата. Все помогают, всем спасибо. Там погиб не только наш сын. 13 людей стали жертвами того крушения. У всех такое страшное горе. Мы не знаем, когда привезут тело, либо сегодня в вечером, либо завтра утром. Звонил командир части, точно ничего не сказал. Такой утраты никому не пожелаю. Потерять сыновей в мирное время - страшное горе, - сказал отец Сырыма. Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение в Жалагашском районе Кызылординской области 27 марта. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. В авиакатастрофе погибли 13 военнослужащих.  Среди них, был и наш земляк 1989 года рождения, уроженец поселка Аралтобе, Сырымского района ЗКО капитан Мәселім Сырым Мәлкейұлы. Между тем, как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, акиматы города и области окажут всю необходимую помощь в организации похорон семье погибшего. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Авиакатастрофа погибший

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