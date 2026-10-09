«Повысит роль Организации»: Токаев высказался о перспективах развития СНГ

Глава государства напомнил, что ранее по предложению нашей страны были учреждены институты наблюдателя и партнера при СНГ, а также создан формат "СНГ плюс".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания лидеров стран СНГ выступил с инициативой расширить международные связи Содружества и провести новую масштабную встречу на высшем уровне, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства напомнил, что ранее по предложению нашей страны были учреждены институты наблюдателя и партнера при СНГ, а также создан формат "СНГ плюс".

- Полагаю, следующим шагом могло бы стать проведение первого саммита "СНГ плюс". Такая встреча на высшем уровне позволит расширить географию взаимодействия, повысит роль Организации как открытой и востребованной площадки евразийского масштаба, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Президент добавил, что Казахстан продолжит конструктивную работу над Концепцией евразийской безопасности и сотрудничества, подчеркнув ее положительный и неконфронтационный характер.

Также глава государства акцентировал внимание на том, что за 35 лет Содружество стало неотъемлемой частью жизни государств и народов, а также приветствовал предстоящее председательство Узбекистана в СНГ в 2027 году.

