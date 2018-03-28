Похитителя семги и лосося из магазинов сняли на видео в Уральске (видео)

28-летний парень воровал продукты в магазинах "Проспект" и "Лидер", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". kLyBfvwHSd0 Заведующая магазином "Проспект" рассказала, что продукты похищали три человека. - Пропажу мы заметили не сразу. Пропали стейки лосося и другие продукты на сумму более 30 тысяч тенге. Мы сразу же обратились в полицию, где нам сообщили, что одного из нарушителей задержали, - рассказала заведующая магазином. В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что молодой человек был задержан полицейскими по горячим следам. - 26 марта молодой человек 1989 года рождения, находясь в магазине "Про