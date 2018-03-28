Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Похитителя семги и лосося из магазинов сняли на видео в Уральске (видео)

28-летний парень воровал продукты в магазинах "Проспект" и "Лидер", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". kLyBfvwHSd0 Заведующая магазином "Проспект" рассказала, что продукты похищали три человека. - Пропажу мы заметили не сразу. Пропали стейки лосося и другие продукты на сумму более 30 тысяч тенге. Мы сразу же обратились в полицию, где нам сообщили, что одного из нарушителей задержали, - рассказала заведующая магазином. В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что молодой человек был задержан полицейскими по горячим следам. - 26 марта молодой человек 1989 года рождения, находясь в магазине "Про
gorod
Похитителя семги и лосося из магазинов сняли на видео в Уральске (видео)
28-летний парень воровал продукты в магазинах "Проспект" и "Лидер", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". kLyBfvwHSd0 Заведующая магазином "Проспект" рассказала, что продукты похищали три человека. - Пропажу мы заметили не сразу. Пропали стейки лосося и другие продукты на сумму более 30 тысяч тенге. Мы сразу же обратились в полицию, где нам сообщили, что одного из нарушителей задержали, - рассказала заведующая магазином. В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что молодой человек был задержан полицейскими по горячим следам. - 26 марта молодой человек 1989 года рождения, находясь в магазине "Проспект" тайно похитил из холодильника семгу и горбушу. После этого он зашел в магазин "Лидер" по улице Курмангазы и похитил с витрины продукты питания. Продавцы магазинов, обнаружив пропажу, сообщили в полицию. По горячим следам преступник был задержан, - сообщил пресс-секретарь ДВД ЗКО Ибрагим ЖУСУПКАЛИЕВ.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Руслан АЛИМОВ  
магазин продукты торговый дом

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article