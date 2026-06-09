Премьер-министр Олжас Бектенов прокомментировал депутатский запрос Олжаса Куспекова, который предлагал разрешить пожарным повреждать машины, препятствующие проезду к месту пожара, передает Мой Город со ссылкой на Almaty Today.

Поводом для обсуждения стал трагический пожар в Астане в ночь на 12 апреля. Тогда из-за автомобиля, перекрывшего проезд, спасатели не смогли оперативно подъехать к зданию. В результате на 15 этаже квартиры погибли трое несовершеннолетних, еще одна женщина получила ожоги и была госпитализирована.

Как отметил Бектенов, введение такой меры не является оправданным. В качестве альтернативы планируется направлять на вызовы вместе с пожарными сотрудников полиции, которые смогут обеспечить принудительную эвакуацию транспорта.

Глава правительства также напомнил, что у пожарных уже есть право вскрывать двери, окна, кровлю и шлагбаумы, если это необходимо для ликвидации возгорания. При этом в случае законных действий ответственность за причинённый ущерб на них не возлагается.