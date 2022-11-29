Пожар произошёл в здании вокзала «Алматы-2»

Люди самостоятельно покинули здание. Фото: ДЧС Алматы Вызов поступил в 14:08 29 ноября. Горело чердачное помещение основного здания железнодорожного вокзала «Алматы-2». Первые подразделения прибыли к месту вызова через четыре минуты. Пожар ликвидировали в 14:50. Причина возгорания устанавливается. На месте пожара работали 43 спасателя. Вокзал работает в штатном режиме. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Департамент по ЧС г.Алматы (@almaty_tjd) Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.