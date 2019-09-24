- Непринятие друг друга, моделей поведения и особенностей типа личности. Попросту, супруги не были готовы к тому, что откроются новые черты характера, и то, что оставалось за чертой их отношений ранее, выйдет на поверхность. - Неумение договариваться, решать конфликты, идти на встречу, просить прощения и прощать. Если во время добрачных отношений, можно было просто закрыть дверь и уйти к себе, то в браке – это сложнее. Необходимо учиться жить по-новому, не забывая о том, что есть рядом есть кто-то еще. - Неумение распределить ответственность и выстроить быт. Если молодая пара не сумела договориться на самом раннем этапе брака о распределении обязанностей по дому, то потом это становится проблемой. Каждый тянет одеяло на себя и пытается переложить ответственность. - Неумение выстроить границы и защитить молодую семью от разрушительного влияния родственников мужа или жены. Стоит показать, что любовь и уважение к родителям никуда не делись, но появилась новая самостоятельная семья со своими правилами и традициями, обозначить и защитить границы своей молодой семьи. В первый год происходит переход от идеализированных представлений о партнере и браке к реальным отношениям и на этом этапе важно для каждого из партнеров научиться принимать друг друга такими какие они есть, притереться друг ко другу. Важно честно говорить партнеру, что не нравится и быть готовыми идти на встречу любимой или любимому. На самом раннем этапе супружеских отношений необходимо выработать ценности, традиции, семейные нормы и правила новой семьи. Также необходимо приучить себя считаться с партнером, с его ритмом жизни, с его/ее особыми привычками и с личным пространством, которое жизненно необходимо каждому человеку. «Вы только посмотрите на статистику за первый квартал текущего года 27,9 тысяч заключенных в Казахстане браков - 13,1 тысяча разводов. Цифры ужасают, правда? Я считаю, что прежде, чем вступать в брак нужно трижды подумать – а надо ли? А если уже пара поженилась, то стоит набраться терпения, любви и сил, чтобы преодолеть самый сложный период – первый год совместной жизни. Сегодня большой популярностью пользуются семейные психологи и центры поддержки семьи, если пара не может разрешить какую-либо проблему самостоятельно, то не стоит первым делом подавать на развод или бежать за советом к родителям, лучше обратиться за помощью к профессионалам», - считает директор фонда «Нур» и представитель социальной службы ресурсной поддержки проекта «Онеге» в г. Уральске (ЗКО), мама 4 детей, Жанар Франк-Шаяхметова. Кризисы случаются со всеми семейными парами. Преодолеть их совместно или по отдельности, зависит только от желания пары, что не делает ее менее счастливой, менее влюбленной или менее благодарной за удивительный подарок вечного партнера и лучшего друга. Брак – это командная работа. Если супруги заботятся друг о друге и проявляют гибкость — они смогут преодолеть любые кризисы. НПО ОО «Нур» в г.Уральск. на базе которого открылась проектная деятельность службы, где жители могут получить помощь и консультацию, находится по адресу: ул.Штыбы, 59, офис 205. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.