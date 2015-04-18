Пожилая супружеская пара стала жертвой паводков в Карагандинской области

Супружеская пара утонула в талых водах в своем доме в поселке Габидена Мустафина в Бухаржырауском районе Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря департамента по ЧС Карагандинской области Куаныша Муталлапова. Фото©Айсулу Буштаева "Сегодня днем нашли тело Василины Вакулько 1939 года рождения. Только что нашли труп ее мужа Юрия 1937 года рождения. Они утонули в талых водах. Спасатели дважды приходили к ним домой и просили эвакуироваться. Но они отказывались, заявляя, что не оставят скот, все свое хозяйство и имущество. Это было 11 и 12 апреля. Ко