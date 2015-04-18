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Пожилая супружеская пара стала жертвой паводков в Карагандинской области

Супружеская пара утонула в талых водах в своем доме в поселке Габидена Мустафина в Бухаржырауском районе Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря департамента по ЧС Карагандинской области Куаныша Муталлапова. Фото©Айсулу Буштаева "Сегодня днем нашли тело Василины Вакулько 1939 года рождения. Только что нашли труп ее мужа Юрия 1937 года рождения. Они утонули в талых водах. Спасатели дважды приходили к ним домой и просили эвакуироваться. Но они отказывались, заявляя, что не оставят скот, все свое хозяйство и имущество. Это было 11 и 12 апреля. Ко
Marat
Пожилая супружеская пара стала жертвой паводков в Карагандинской области
Супружеская пара утонула в талых водах в своем доме в поселке Габидена Мустафина в Бухаржырауском районе Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря департамента по ЧС Карагандинской области Куаныша Муталлапова.
Фото©Айсулу Буштаева
Фото©Айсулу Буштаева
 Фото©Айсулу Буштаева "Сегодня днем нашли тело Василины Вакулько 1939 года рождения. Только что нашли труп ее мужа Юрия 1937 года рождения. Они утонули в талых водах. Спасатели дважды приходили к ним домой и просили эвакуироваться. Но они отказывались, заявляя, что не оставят скот, все свое хозяйство и имущество. Это было 11 и 12 апреля. Когда 13 апреля уровень воды стал подниматься, к супругам Вакулько пришли уже работники из Астаны из центра медицины катастроф. Но дверь была заперта", - рассказал Муталлапов. По его словам, стариков Вакулько спасатели уговаривали эвакуироваться длительное время. "С ними беседовали практически все представители из бригады спасателей. Объясняли, что паводки - это не шутки, и финал может быть плачевным. Но супруги отказались бросать имущество. Не могли же мы применять к пожилым людям силу", - отметил Муталлапов. Поселок имени Габидена Мустафина по-прежнему затоплен. Эвакуированные жители заселены в гостиницы. Более 40 домов рухнули.

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