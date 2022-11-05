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Социум

Пожилого мужчину всю ночь искали спасатели ЗКО

Он добрёл до заброшенной зимовки. Фото: ДЧС ЗКО Вызов спасателям поступил в 00:30 второго ноября. Пожилой работник крестьянского хозяйства ещё утром первого ноября вышел с работы в селе Таскудук и не вернулся. - В ходе разведки происшествия гражданин был найден третьего ноября 9:35 в 25 километрах от посёлка. Его нашёл в заброшенной зимовке работник другого крестьянского хозяйства. Пропавший гражданин был доставлен в село Таскудук для проведения медицинского осмотра, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. В поиске были задействованы четыре спасателя на вездеходе, кинологическая служба, местные г
Дана Рахметова
Пожилого мужчину всю ночь искали спасатели ЗКО
Он добрёл до заброшенной зимовки.
Пожилого мужчину всю ночь искали спасатели ЗКО
Пожилого мужчину всю ночь искали спасатели ЗКО
Фото: ДЧС ЗКО Вызов спасателям поступил в 00:30 второго ноября. Пожилой работник крестьянского хозяйства ещё утром первого ноября вышел с работы в селе Таскудук и не вернулся.
- В ходе разведки происшествия гражданин был найден третьего ноября 9:35 в 25 километрах от посёлка. Его нашёл в заброшенной зимовке работник другого крестьянского хозяйства. Пропавший гражданин был доставлен в село Таскудук для проведения медицинского осмотра, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО.
В поиске были задействованы четыре спасателя на вездеходе, кинологическая служба, местные госслужащие и жители. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
спасатели ДЧС ЗКО

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